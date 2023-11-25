Эти ингредиенты способны напрочь испортят любые котлеты

Эти ингредиенты способны напрочь испортят любые котлеты
Фото из unsplash.com
Эксперты обнаружили, по каким причинам вкусное второе блюдо может разочаровать хозяйку

Котлеты – коронное блюдо многих хозяек. Каждая жарит или печет их по своему рецепту, со своими тайными "фишками". Однако есть ряд добавок, которые уничтожат даже самые проверенные и шикарные рецепты. А если фарш недорогой, то у него в принципе не останется шансов превратиться в нечто вкусное.

Свежий хлеб уничтожит сочность котлет. Если добавить хлебный ингредиент непременно надо, размочите панировочные сухари, тогда сочность не пропадет.

Молоко не смягчит фарш, а наоборот, сделает его жестким. Кроме того, мясному блюду он не позволит раскрыть вкус в полной мере. Кстати, в рыбные котлеты не помешает добавить сок лимона.

Делать котлеты из чистой говядины – кулинарное самоубийство. Она совершенно не подходит для этого блюда. Котлеты будут резиновыми, даже если использовалась свежайшая вырезка. Лучше всего их жарить из смеси свиного и куриного фаршей.

Да, и не перебарщивайте со специями, чтобы не забить вкус жареного мяса. Соли и перца будет достаточно. Можно совсем чуть-чуть добавить других специй, но именно чуть-чуть.

И самое главное – забудьте про чеснок в котлетах. Да, он придает пикантный аромат другим блюдам, но только не котлетам. Замените его обжаренным луком – это и сочности добавит, и вкус мяса сделает ярче.

Ранее мы писали, какой продукт вместо хлебного мякиша сделает вкус котлет лучше.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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