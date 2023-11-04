С этим продуктом котлеты станут вкуснее и полезнее

С этим продуктом котлеты станут вкуснее и полезнее
Фото: unsplash.com
Эксперты нашли, чем можно заменить хлебный мякиш в фарше

Опытные хозяйки обычно имеют в арсенале кучу секретов, позволяющих улучшить вкус блюда. Кто-то пользуется рецептами мам и бабушек, передающимися по наследству, кто-то предпочитает экспериментировать самостоятельно и пробовать разные приемы и методы, добиваясь максимально вкусного блюда. Недавно эксперты придумали, чем заменить хлеб при жарке котлет.

В мясо, кроме лука, многие хозяйки привычно добавляли мелко нарезанный или перекрученный на мясорубке хлебный мякиш – так, считалось, котлеты станут сочнее и пышнее. Но кулинары давно придумали замену булке.

Сегодня кухонные тенденции рекомендуют заменить хлеб свежими овощами, добавляя их в фарш при готовке. Во-первых, это сделает котлеты куда более сочными и полезными. Еще один плюс именно овощной добавки – снижение калорийности блюда, что немаловажно для многих.

Заменить хлеб можно совершенно любым овощем, который нравится хозяйкам. Но чаще всего это кабачок, картошка, капуста или морковь. Рецепт не меняется: натереть или нарезать добавочный ингредиент, а потом тщательно перемешать с фаршем.

Дальше процесс приготовления точно такой же, как и всегда: просто пожарить котлеты на сковородке. Но вкус блюда изменится точно: он станет гораздо ярче и в то же время нежнее. И домашний обед станет ничуть не хуже изысканного ресторанного.

Ранее мы писали, почему разогревать котлеты в микроволновке вовсе не опасно.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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