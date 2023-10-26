Два оригинальных способа хранения овощей зимой: домашние будут в восторге

Хозяйки придумали альтернативу закруткам

Когда много сил вкладываешь в выращивание урожая, то хочется сохранить плоды своих трудов как можно дольше. В домашней продукции всегда все самое полезное и вкусное, а к хорошему быстро привыкаешь. Расставаться с этим зимой не хочется, поэтому хозяйки постоянно придумывают новые и оригинальные способы хранения овощей зимой.

К примеру, некоторые плоды хорошо переносят заморозку и становятся от этого только полезнее. В сладком перце после такого воздействия количество витамина C только растет – а в зимний период он поможет бороться с болезнями. Но не стоит хранить все в обычном целофане, когда все можно заваакумировть. Что-то перед этим можно предварительно проварить. Это касается в большей степени корнеплодов: свеклы и морковки.

Еще один необычный способ хранения – сушка. Такой метод поможет сохранить овощи полезными и сэкономить побольше места. Лучше всего ему поддаются грибы и томаты. Последние можно закрыть с добавлением чеснока, специй и большого количества масла, чтобы получить оригинальную закуску. Домашние будут в восторге, если им подать вяленые томаты просто так или добавить их при приготовлении какого-то блюда в качестве специи.

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