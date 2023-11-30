Без единой косточки: чистим селедку за пару мгновений

Такую рыбу можно будет без опасений запекать или добавлять в любой салат

Селедка – вкусная рыба, содержащая много белка и омега-3 жирных кислот, защищающих сердце и сосуды. Она также благотворно влияет на состояние кожи и в целом является важной составляющей любой сбалансированной диеты.

Однако приготовление неразделанной селедки – задачка не из легких. Кому-то проще не заморачиваться и купить уже готовые ломтики в банке. А если вы не доверяете производителям и хотите все сделать самостоятельно от начала и до конца, то этот рецепт вам пригодится.



Итак, как быстро почистить селедку? Берем разделочную доску и надеваем на нее пакет: так доска останется чистой. Кладем туда селедку и в первую очередь отрезаем голову. Далее вспарываем ей брюшко сбоку и достаем оттуда все внутренности. Хорошенько вычищаем оставшуюся после них черную пленку. Проводим такую процедуру сперва с одной, потом с другой стороны.

Теперь отрезаем плавничок и делаем надрез вдоль хребта. Он должен быть неглубоким: просто разрезаем кожицу и ведем ножом вдоль по брюшку до самого конца. Делаем надрез также и с внутренней стороны, и у хвоста. Счищаем шкурку. То же самое проделываем и с другой стороны. Как вы заметите в процессе, шкурка счищается очень легко.

Теперь аккуратно поддеваем пальчики возле хребта, надавливаем там, где начинаются косточки: они у нас должны остаться в руке. Получится так, что хребет отделится вместе с косточками. Какие-то могут остаться, их достаем после. Так чистим селедку за пару мгновений и получаем филе без единой косточки.

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