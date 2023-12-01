Этот рецепт из 90-х - настоящая бомба: так готовили в каждом доме

Этот рецепт из 90-х - настоящая бомба: так готовили в каждом доме
Фото: unsplash.com
Самое загадочное блюдо в мире существует в кухне любого народа

Этот рецепт придумали в девяностые годы, но и сегодня можно приготовить вареники этим простым способом.

Итак, для бюджетных вареников из девяностых нужно приготовить на тесто – муку, кипяток, соль, растительное масло, яйца. На начинку нужны: фарш, свежая и квашеная капуста, лук, соль, черный перец, вода и растительное масло.

Обжариваем семь луковиц. Кладем в сковороду семьсот граммов квашеной капусты и дальше жарим вместе. Потом подливаем немного воды, дальше капусту с луком тушим. Потом добавляем килограмм нарезанной свежей капусты, солим, перчим и снова добавляем воды. Тушим до тех пор, пока смесь капусты не станет однородной и мягкой. Оставляем начинку остывать.

Делаем тесто: в 900 грамм муки чайную ложку соли, два яйца, медленно вливаем кружку кипятка. К остывшей капусте добавляем 390 граммов фарша, смешиваем. Готовим лепешки из теста, выкладываем туда начинку. Варить 7-10 минут в воде с добавлением лаврового листа и перца.

Этот совет подойдет, если временно настали сложности и на пельмени с мясом денег не хватает. Вкусные, аппетитные вареники со смесью фарша и капусты понравятся всей семье. Подавать их можно с маслом или любым соусом.

Ранее мы писали, кому нельзя есть покупные пельмени.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Пьяная Успенская рухнула на сцене после концерта

Артистка сама рассказала о своем позоре

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей