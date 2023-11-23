В популярных у россиян пельменях нашли паразитов

В популярных у россиян пельменях нашли паразитов
Фото из unsplash.com
Эксперты Роскачества проверили несколько марок и вот что они обнаружили внутри

Эксперты не удовлетворены качеством продукции нескольких торговых марок из 20 изученных. После тщательной проверки на посторонние примеси и бактерии на доску позора попали некоторые популярные марки. В нескольких нашли измельченную костную массу и соевые волокна, в других – бактерии и микроорганизмы.

"Горячая штучка" и "Зеленая линия" пренебрегли микробиологическими показателями – в пельменях этих марок, а также у "Стародворья", "Ложкаревъ" и "Останкинских традиционных" отмечено присутствие кишечной палочки.

Патогенные бактерии найдены в полуфабрикатах "ВкусВилла" (дистерии), сальмонеллами богаты пельмешки от "Рестории", "Мясного дворика", "Туракова" и "Сибирской коллекции". Часть производителей быстро исправили ситуацию по результатам проверки.

На нужном уровне микробиология оказалась у пельменей "Атяшева", "Ашана", "Мираторга", "Гранд меню", "Мяснова", "Цезаря", "Большой кастрюли", Caesar. Зато в последних, как и в "Ложкаревъ", "Горячая штучка" и "Стародворье" найдены перемолотые кости, попавшие в фарш из-за мяса механической обвалки. Упоминание о лишнем ингредиенте в состав добавил только производитель марки "Горячая штучка". А изготовители пельменей "Тураково" промолчали о том, что в составе их продукции присутствует соя, нарушив тем самым технический регламент. В проштрафившиеся компании направлен запрос.

Кстати, по данным опроса, проведенным ЦИПП Роскачества, только четыре процента россиян предпочитают готовить пельмени сами, остальные не готовы на такие кулинарные изыски и покупают замороженную продукцию.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
По теме

Тест: пробуем ответить на вопросы о географии России

Сможете ли вы справиться со всеми?

Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей