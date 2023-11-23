В популярных у россиян пельменях нашли паразитов

Эксперты Роскачества проверили несколько марок и вот что они обнаружили внутри

Эксперты не удовлетворены качеством продукции нескольких торговых марок из 20 изученных. После тщательной проверки на посторонние примеси и бактерии на доску позора попали некоторые популярные марки. В нескольких нашли измельченную костную массу и соевые волокна, в других – бактерии и микроорганизмы.

"Горячая штучка" и "Зеленая линия" пренебрегли микробиологическими показателями – в пельменях этих марок, а также у "Стародворья", "Ложкаревъ" и "Останкинских традиционных" отмечено присутствие кишечной палочки.

Патогенные бактерии найдены в полуфабрикатах "ВкусВилла" (дистерии), сальмонеллами богаты пельмешки от "Рестории", "Мясного дворика", "Туракова" и "Сибирской коллекции". Часть производителей быстро исправили ситуацию по результатам проверки.

На нужном уровне микробиология оказалась у пельменей "Атяшева", "Ашана", "Мираторга", "Гранд меню", "Мяснова", "Цезаря", "Большой кастрюли", Caesar. Зато в последних, как и в "Ложкаревъ", "Горячая штучка" и "Стародворье" найдены перемолотые кости, попавшие в фарш из-за мяса механической обвалки. Упоминание о лишнем ингредиенте в состав добавил только производитель марки "Горячая штучка". А изготовители пельменей "Тураково" промолчали о том, что в составе их продукции присутствует соя, нарушив тем самым технический регламент. В проштрафившиеся компании направлен запрос.

Кстати, по данным опроса, проведенным ЦИПП Роскачества, только четыре процента россиян предпочитают готовить пельмени сами, остальные не готовы на такие кулинарные изыски и покупают замороженную продукцию.

