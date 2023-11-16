Популярный новогодний продукт резко подешевел

Россиянам сообщили хорошие новости

С начала октября в России зафиксировано снижение стоимости красной икры – популярного новогоднего продукта. В среднем по стране цена уменьшилась на 4%, примерно до 6 тысяч рублей за килограмм.

Эксперты утверждают, что эта тенденция началась еще летом. Но это не коснулось столичного региона, где цены на красную икру продолжают расти.

Также по стране вырос спрос на продукт примерно на 21% по сравнению с данными прошлого года, сообщает "Пятый канал".