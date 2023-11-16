Популярный новогодний продукт резко подешевел

Россиянам сообщили хорошие новости

С начала октября в России зафиксировано снижение стоимости красной икры – популярного новогоднего продукта. В среднем по стране цена уменьшилась на 4%, примерно до 6 тысяч рублей за килограмм. 

Эксперты утверждают, что эта тенденция началась еще летом. Но это не коснулось столичного региона, где цены на красную икру продолжают расти.

Также по стране вырос спрос на продукт примерно на 21% по сравнению с данными прошлого года, сообщает "Пятый канал". 

Источник: РБК

Внуку Пугачевой предрекли большие проблемы после возвращения в Россию

Налоговая не простит ему долги – дело может дойти до продажи имущества

Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде

Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей