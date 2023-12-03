Гости будут в восторге от красоты: эта закуска на Новый год произведет фурор

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Каждая хозяйка желает удивить гостей на новогодних праздниках своими кулинарными умениями, где в идеале вкус должен сочетаться с эстетикой. И такой гармонии можно добиться такой отменной закуской, как "Мандаринка". Именно ее госте уплетут в мгновение ока, не сомневайтесь!
Для приготовления потребуется копченая курица (около 300 граммов), 3 куриных яйца, 4 моркови, 200 граммов сыра. По вкусу можете добавить майонез и соль, а также черный перец. Некоторые добавляют и листья мяты.
Куриные яйца и морковь необходимо отварить до полной готовности. Затем натрите на терке в крупном размере. А копченую курицу необходимо нарезать на небольшие части. Все положите в глубокую тарелку, туда же сбросьте натертый сыр с майонезом и солью. Полученную массу необходимо довести до густой консистенции.
Выкладываем всю нашу роскошь на небольшое количество тертой моркови, предварительно распределенной и раскатанной руками в форме кружков на пищевую пленку. И складываем пленку так, чтобы слой из тертой моркови полностью закрывал начинку.
В идеале должны получиться шарики, весьма похожие на мандарины. Снимите пленку и выкладывайте закуску – украшайте на собственный взгляд. Подаем в охлажденном виде.
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