Этот азиатский салат отличная замена всем с майонезом: порадует свежим вкусом

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На Новый год принято заставлять стол обилием разнообразных салатов – все же, это традиционное блюдо праздника. Угощения, заправленные майонезом, многим надоедают, поскольку являются довольно тяжелыми для желудка, да и на фигуре сказываются неблагоприятно. Но есть один азиатский салат, который будет отличной заменой всем с майонезом – он обязательно порадует своим свежим вкусом и понравится гостям. Делимся пошаговым рецептом.
1. Куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки, заливаем соевым соусом, томатами в собственном соку и лимонным соком. Оставляем мариноваться.
2. В это время обжариваем стручковую фасоль и немного солим.
3. Далее на раскаленной сковороде жарим курицу – буквально по 3-4 минуты с каждой стороны. К ней вливаем маринад.
4. Нарезаем болгарский перец, помидоры, измельчаем лук и кинзу.
5. Берем салат айсберг, рвем на небольшие кусочки и смешиваем все ингредиенты между собой. По вкусу можно добавить растительное масло – подсолнечное, льняное или кунжутное.
Приятного аппетита!
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