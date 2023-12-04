Обязательно надеваем это на Новый год 2024: Зеленый Дракон одобрит

Выбор лучше сделать в пользу утилитарных образов

Подготовка к новогодним гуляниям в самом разгаре, и дамы озабочены вопросом "Что же надеть на Новый год?". На праздник хочется выглядет красиво, стильно и выбрать наряд, который не разневает главный символ 2024-го – Зеленого деревянного Дракона. Стилист Марина Герман рассказала, что обязательно нужно надеть на Новый год 2024, чтобы получить одобрение знака.

В первую очередь нужно обратить внимание на цвета. Лучшим выбором станут зеленый, золотой и красный, поскольку они близки Дракону по духу. Стилист советует выбирать такой наряд, который можно будет надеть и после праздников. Это может быть брючный костюм или коктейльное платье.

Далее смотрим на ткань – она обязательно должна быть качественной и дорогой. Например, бархат, шелк или атлас. Но идеальным вариантом для новогодней ночи станет одежда с пайетками.

"Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни", – отметила она в беседе с "Радио 1".

Ранее стилисты дали несколько советов, как лучше одеться для корпоратива.