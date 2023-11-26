Срочно выкиньте эти вещи: главные антитренды зимы 2024

Срочно выкиньте эти вещи: главные антитренды зимы 2024
Фото: unsplash.com
Пересмотреть свой гардером можно в любой момент

Многим даже зимой хочется одеваться стильно и модно, учитывая, что значительная часть наряда в такой период скрыта под куртками и пуховиками. И если они не дают особого разгуляться, на помощь приходят зимние аксессуары, которые способны как улучшить образ, так и серьезно его испортить. "Утро.ру" собрало несколько главных антитрендов зимы 2024-го года, которые лучше срочно выкинуть, чем надевать на себя.

1. Меховой жилет

Этот предмет еще можно встретить в гардеробе некоторых дам. Его могут надеть как под куртку, так и на нее, хотя эта вещь давно изжила себя. Лучше избавиться он жилета при составлении образов и отложить его на долгие годы – в ближайшее время этот тренд, скорее всего, не вернется.

2. Шапка с помпоном

Несколько лет назад с помощью аксессуара образ делали более легким и игривым, но сейчас он выглядит комично. В современности этот предмет предпочитают заменять меховыми шапками-ушанками – если у вас где-то завалялась такая, срочно доставайте и носите под любую верхнюю одежду. 

3. Меховой капюшон

Довольно часто его можно встретить на различных дубленках или куртках. Но сейчас подобная роскошь не ценится дизайнерами. Вместо этого выбор лучше делать в пользу минимализма или мехового отворота. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи категорически нельзя надевать для встречи Нового 2024 года Зеленого дракона.

Источник: Утро.ру
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