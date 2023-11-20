Эту вещь будут носить все модницы: главный тренд 2024-го года

Стилисты дали несколько модных советов на будущее

Конец года – лучшая пора, чтобы начать готовится к предстоящим модным сезонам. Новогодние праздники станут отличным поводом перебрать гардероб, избавиться от неактуальных моделей и обзавестись новой одеждой. Уже сейчас стилисты дают советы, чтобы помочь дамам подобрать себе что-то, что будет актуально весной и осенью.

Например, Александр Рогов назвал главный тренд 2024-го года – это поло. Он уверяет, что эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне. В пример стилист привел несколько актуальных моделей, которые были показаны на парижской неделе моды.

Поло можно заменить привычные и уже порядком надоевшие базовые футболки. Выбор при этом может быть любым: как однотонные мотивы, так и полоска. Можно экспериментировать с материалами, сочетая разные структуры, и варьируя от сдержанных и мягких образов к более пацанковым.

Предмет одежды хорошо будет смотреться с блейзерами, пиджаками, бомбером и пальто.