Эту вещь будут носить все модницы: главный тренд 2024-го года

Эту вещь будут носить все модницы: главный тренд 2024-го года
Фото: Ik Aldama/www.globallookpress.com
Стилисты дали несколько модных советов на будущее

Конец года – лучшая пора, чтобы начать готовится к предстоящим модным сезонам. Новогодние праздники станут отличным поводом перебрать гардероб, избавиться от неактуальных моделей и обзавестись новой одеждой. Уже сейчас стилисты дают советы, чтобы помочь дамам подобрать себе что-то, что будет актуально весной и осенью.

Например, Александр Рогов назвал главный тренд 2024-го года – это поло. Он уверяет, что эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне. В пример стилист привел несколько актуальных моделей, которые были показаны на парижской неделе моды. 

Поло можно заменить привычные и уже порядком надоевшие базовые футболки. Выбор при этом может быть любым: как однотонные мотивы, так и полоска. Можно экспериментировать с материалами, сочетая разные структуры, и варьируя от сдержанных и мягких образов к более пацанковым. 

Предмет одежды хорошо будет смотреться с блейзерами, пиджаками, бомбером и пальто. 

Источник: Telegram

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