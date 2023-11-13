Такая юбка подчеркнет образ любой женщины: стилист назвал главный тренд следующего года

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Мода меняется, и мы постоянно приобретаем новые вещи, чтобы быть красивыми и стильными. Однако постоянные покупки ощутимо бьют по кошельку. Стилист Александр Рогов рассказал, какие вещи женского гардероба смогут долго прослужить своим обладательницам и будут сочетаться практически с любой одеждой.
По его словам, таким универсальным примером послужат юбки из денима – макси и миди. Модель порадует разнообразием фасонов: с обтягивающей юбкой можно носить укороченный жилет, а к свободным прямо-таки просится струящаяся блуза. Так как юбка однотонная, ее обладательница не ограничена в расцветках верхней части гардероба.
Еще один писк грядущего сезона – всевозможные юбки в пол, под которые можно надеть как аккуратные женственные туфли, так и грубые ботинки на шнуровке с платформой. Образ эффектно завершит вязаный свитер, приталенная джинсовая куртка или брутальная "рокерская" косуха. Главное преимущество подобных юбок – в универсальности: такой вид подойдет и для строгой офисной работы, и для веселой вечеринки.
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