Такая юбка подчеркнет образ любой женщины: стилист назвал главный тренд следующего года

Эта вещь прослужит долго и останется в моде даже летом 2024 года.

Мода меняется, и мы постоянно приобретаем новые вещи, чтобы быть красивыми и стильными. Однако постоянные покупки ощутимо бьют по кошельку. Стилист Александр Рогов рассказал, какие вещи женского гардероба смогут долго прослужить своим обладательницам и будут сочетаться практически с любой одеждой.

По его словам, таким универсальным примером послужат юбки из денима – макси и миди. Модель порадует разнообразием фасонов: с обтягивающей юбкой можно носить укороченный жилет, а к свободным прямо-таки просится струящаяся блуза. Так как юбка однотонная, ее обладательница не ограничена в расцветках верхней части гардероба.

Еще один писк грядущего сезона – всевозможные юбки в пол, под которые можно надеть как аккуратные женственные туфли, так и грубые ботинки на шнуровке с платформой. Образ эффектно завершит вязаный свитер, приталенная джинсовая куртка или брутальная "рокерская" косуха. Главное преимущество подобных юбок – в универсальности: такой вид подойдет и для строгой офисной работы, и для веселой вечеринки.