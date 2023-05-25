Известный дизайнер создал самолет из джинсы

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Во время недели дизайна в Милане дизайнер Маартен Баас специально для выставки сделал массивный пятнадцатиметровый частный самолет, полностью покрытый джинсовой тканью. Этот перфоманс, согласно задумке, должен был продемонстрировать устойчивость и крепость материала.
Баас использовал куски ткани разных тонов, прикрепив их болтами к внешней стороне самолета. По его словам, это стало неким символическим жестом, поскольку один из основных компонентов роскоши и богатства сделали из переработанных материалов, сообщает gazetametro.ru.
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