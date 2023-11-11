Что носить зимой 2023-2024: модный совет от Ксении Собчак

Звезда рассказала о последних тенденциях

Последний осенний месяц уверенно подбирается к своей середине, а это значит, что совсем скоро россияне встретятся с холодной, снежной зимой. В зимний период важно не только быть защищенным от холода, но и выглядеть стильно. Модным советом поделилась знаменитая телеведущая Ксения Собчак.



"Блондинка в шоколаде" рассказала, что последние годы предпочитает утепляться зимой за счет модных пуховиков-худи. Больше всего знаменитости нравятся размеры миди и короткие. Собчак советует всем модницам обратить внимание на эту модель зимнего наряда. Ксению очень радует, что в таких пуховиках сочетаются отличная степень защиты от морозов, а также легкость.



Такие модели практически невесомы, однако отлично согревают в холодную погоду. Более того, удобные пуховики-худи легко можно взять с собой в поездку. Они отлично помещаются в чемодане и занимают совсем немного места. Ксения посоветовала обратить внимание на зимние наряды кремового и землисто-синего цвета.



По мнению блондинки, такие зимние пуховики отлично сочетаются с любой одеждой и выглядят очень модно.



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