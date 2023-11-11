Магниты для неудачи: какие вещи нужно срочно выбросить из сумки и машины

Магниты для неудачи: какие вещи нужно срочно выбросить из сумки и машины
Фото: www.unsplash.com
Некоторые предметы могут серьезно испортить жизнь

Многие скептически относятся к суевериям, однако иногда даже самые заядлые скептики обращают внимание на то, что определенные события в жизни происходят не просто так. Все же достаточно сложно спорить с тем, что негативная энергия оказывает серьезное влияние на жизнь человека. Например, существуют предметы, которые можно назвать настоящими магнитами для неудачи. Такие вещи часто встречаются в дамских сумках или автомобиле. От них лучше избавиться.

Неоплаченные счета


Сам факт наличия неоплаченных счетов может серьезно испортить настроение. Складировать такие источники негатива близко к телу – плохая идея. Современный человек достаточно много времени проводит в машине, так что ее не стоит превращать в склад для наполненных отрицательной энергетикой вещей. То же самое касается женских сумок. В целом, такие документы лучше хранить в отдельной папке в ящике. Носить с собой неоплаченные квитанции – дурная привычка, которая может привести к ухудшению финансового положения.

Якоря из прошлой жизни


У каждого человека богатая история личных переживаний. Якоря из прошлой жизни также лучше не хранить в непосредственной близи к себе. Так, брелоки, сувениры, ручки и блокнотики, подаренные бывшим возлюбленным или возлюбленной, лучше убрать подальше или вовсе выбросить. Такие привязки к завершившемуся этапу жизни могут быть помехой для начала новых отношений.

ПоломанНые вещи


Сломанная вещь обладает разрушительной энергетикой. Не стоит хранить такие предметы, если их нельзя починить. В женской сумке часто можно найти уйму порванных браслетиков, сломанные кисточки и другие предметы. Такие вещи несут негатив и отгоняют удачу.

К слову, ранее стало известно, каким знакам зодиака несказанно повезет в будущем 2024-м году.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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