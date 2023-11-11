Магниты для неудачи: какие вещи нужно срочно выбросить из сумки и машины

Некоторые предметы могут серьезно испортить жизнь

Многие скептически относятся к суевериям, однако иногда даже самые заядлые скептики обращают внимание на то, что определенные события в жизни происходят не просто так. Все же достаточно сложно спорить с тем, что негативная энергия оказывает серьезное влияние на жизнь человека. Например, существуют предметы, которые можно назвать настоящими магнитами для неудачи. Такие вещи часто встречаются в дамских сумках или автомобиле. От них лучше избавиться.





Неоплаченные счета

Якоря из прошлой жизни

ПоломанНые вещи