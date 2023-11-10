Небывалая удача в 2024 году: каким знакам зодиака сильно повезет

Некоторым даже не придется предпринимать особых действий для достижения успеха – он найдет их сам

Согласно восточному календарю, 2024 году будет покровительствовать Зеленый Деревянный Дракон – символ могущества и власти. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым это мифическое животное окажет особенную поддержку во всех делах и начинаниях.

Так, Тельцы в грядущем году могут выдохнуть спокойно: им не придется переживать о материальной стороне своей жизни. Не исключено поступление новых интересных предложений, сулящих карьерный рост и неплохие деньги. Дела пойдут в гору и на любовном фронте: именно в этом году всем представителям знака выпадет шанс встречи со своей судьбой.

Ракам придется поработать над некоторыми чертами своего характера, чтобы вызвать расположение Зеленого Дракона – этот знак не приветствует излишнюю капризность и вредные привычки. Зато старательным представителям знака покровитель дарует свободу в действиях, позитив и успехи в любимом деле.

Львам 2024 год сулит исполнение давних желаний: у таких людей получится тратить средства не только на повседневные нужды, но и вкладываться в собственное развитие. Тем, кто давно страдал от хронических заболеваний, удастся справиться с недугом с помощью операции или курса процедур.

Стрельцам Зеленый Дракон обещает успехи на предпринимательском поприще – если вы давно мечтали о создании своего бизнеса, то скоро наступит самое подходящее для этого время.