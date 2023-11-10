Небывалая удача в 2024 году: каким знакам зодиака сильно повезет

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Согласно восточному календарю, 2024 году будет покровительствовать Зеленый Деревянный Дракон – символ могущества и власти. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым это мифическое животное окажет особенную поддержку во всех делах и начинаниях.
Так, Тельцы в грядущем году могут выдохнуть спокойно: им не придется переживать о материальной стороне своей жизни. Не исключено поступление новых интересных предложений, сулящих карьерный рост и неплохие деньги. Дела пойдут в гору и на любовном фронте: именно в этом году всем представителям знака выпадет шанс встречи со своей судьбой.
Ракам придется поработать над некоторыми чертами своего характера, чтобы вызвать расположение Зеленого Дракона – этот знак не приветствует излишнюю капризность и вредные привычки. Зато старательным представителям знака покровитель дарует свободу в действиях, позитив и успехи в любимом деле.
Львам 2024 год сулит исполнение давних желаний: у таких людей получится тратить средства не только на повседневные нужды, но и вкладываться в собственное развитие. Тем, кто давно страдал от хронических заболеваний, удастся справиться с недугом с помощью операции или курса процедур.
Стрельцам Зеленый Дракон обещает успехи на предпринимательском поприще – если вы давно мечтали о создании своего бизнеса, то скоро наступит самое подходящее для этого время.
Ксения Собчак cо вторым мужем Константином Богомоловым посетила светскую премьеру фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Появление телеведущей на красной дорожке произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Все произошло во время церемонии награждения отличившихся украинских бойцов