Модники и модницы: россияне продолжают покупать бренды на OZON

Модники и модницы: россияне продолжают покупать бренды на OZON
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Рассказываем, где лучше покупать модные вещи

Уход некоторых брендов за последние полтора года отразился на потребительской активности, но любители красиво одеваться все равно находят возможности для покупки стильной одежды и обуви, от Lacoste до Nike и Adidas. Расскажем о том, куда отправиться за шопингом, включая популярные маркетплейсы вроде OZON.

·     Маркетплейсы

·     Серый импорт

·     Реплики

·     Покупки за границей

Маркетплейсы

Несмотря на закрытие розничных торговых точек, найти бренды вроде Adidas все еще можно на страницах маркетплейсов, в том числе у сертифицированных поставщиков-партнеров. Сами площадки также занимались массовым выкупом складской продукции, которая осталась после объявления об уходе брендов из страны. Как правило, на подобных ресурсах вы можете найти обувь и одежду популярных коллекций и коллекций прошлых лет.

Одно из базовых преимуществ покупки одежды и обуви на маркетплейсах – возможность примерить покупку при получении и вернуть ее, если она не подходит.

Серый импорт

Ряд поставщиков завозят брендовую одежду в рамках серого импорта. Стоит отметить, что у них можно найти и свежие коллекции, но стоимость продукции с учетом трансграничных расходов и комиссий дополнительных посредников может заметно вырасти. То есть, если вы захотите купить что-то модное, будьте готовы заплатить за стиль.

К тому же, при сотрудничестве с такими поставщиками есть риск, что обменять или вернуть товар будет сложнее.

Покупка "пали"

"Паль", от откровенных подделок до реплик, уступающих по качеству, но выглядящих идентично оригиналу – это спорный момент. После ухода с российского рынка ряда модных брендов прилавки заполнили подделки всех мастей. У таких товаров даже есть свои поклонники.

К сожалению, в большинстве случаев речь идет о продукции неудовлетворительного качества, хотя вероятность покупки неплохой вещи все же есть.

Доставка из-за границы

Еще один альтернативный вариант модного шопинга – заказ обуви или одежды напрямую из-за границы. Для этого пользуются услугами посредников, которые принимают заказ на свой адрес в стране работы бренда, а потом отправляют покупку вам обычной посылкой. В этом случае вы можете приобрести товары, которые не представлены в наших магазинах, но есть риски, что вам придет что-то не то, что посылка будет идти не один месяц. Вернуть товар будет крайне сложно. Разумеется, стоимость покупки увеличится за счет транспортных расходов.   

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