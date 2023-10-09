Рассказываем, где лучше покупать модные вещи

Уход некоторых брендов за последние полтора года отразился на потребительской активности, но любители красиво одеваться все равно находят возможности для покупки стильной одежды и обуви, от Lacoste до Nike и Adidas. Расскажем о том, куда отправиться за шопингом, включая популярные маркетплейсы вроде OZON.



· Маркетплейсы

· Серый импорт

· Реплики

· Покупки за границей

Маркетплейсы

Несмотря на закрытие розничных торговых точек, найти бренды вроде Adidas все еще можно на страницах маркетплейсов, в том числе у сертифицированных поставщиков-партнеров. Сами площадки также занимались массовым выкупом складской продукции, которая осталась после объявления об уходе брендов из страны. Как правило, на подобных ресурсах вы можете найти обувь и одежду популярных коллекций и коллекций прошлых лет.

Одно из базовых преимуществ покупки одежды и обуви на маркетплейсах – возможность примерить покупку при получении и вернуть ее, если она не подходит.

Серый импорт

Ряд поставщиков завозят брендовую одежду в рамках серого импорта. Стоит отметить, что у них можно найти и свежие коллекции, но стоимость продукции с учетом трансграничных расходов и комиссий дополнительных посредников может заметно вырасти. То есть, если вы захотите купить что-то модное, будьте готовы заплатить за стиль.

К тому же, при сотрудничестве с такими поставщиками есть риск, что обменять или вернуть товар будет сложнее.

Покупка "пали"

"Паль", от откровенных подделок до реплик, уступающих по качеству, но выглядящих идентично оригиналу – это спорный момент. После ухода с российского рынка ряда модных брендов прилавки заполнили подделки всех мастей. У таких товаров даже есть свои поклонники.

К сожалению, в большинстве случаев речь идет о продукции неудовлетворительного качества, хотя вероятность покупки неплохой вещи все же есть.

Доставка из-за границы

Еще один альтернативный вариант модного шопинга – заказ обуви или одежды напрямую из-за границы. Для этого пользуются услугами посредников, которые принимают заказ на свой адрес в стране работы бренда, а потом отправляют покупку вам обычной посылкой. В этом случае вы можете приобрести товары, которые не представлены в наших магазинах, но есть риски, что вам придет что-то не то, что посылка будет идти не один месяц. Вернуть товар будет крайне сложно. Разумеется, стоимость покупки увеличится за счет транспортных расходов.