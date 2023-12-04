Не надевать облегающего: советы стилиста для корпоратива

Не надевать облегающего: советы стилиста для корпоратива
Фото: unsplash.com
Влад Лисовец выдал несколько рекомендаций к образу, в котором можно пойти на корпоратив

Праздник не за горами, а значит, на носу предновогодняя череда корпоративов. На какие-то вы пойдете с собственными коллегами, на какие-то – с сотрудниками супругов. Что надеть – вопрос, волнующий каждую женщину. Стилист дал несколько рекомендаций для будущих стильных красавиц.

Выбрать наряд на корпоратив сложно. Да, можно полистать модные журналы и обратить внимание на советы экспертов моды, можно наплевать на все и одеться так, как просит душа. Но даже если не смотреть на тренды сезона и приметы, есть незыблемые правила, которые будут уместны всегда и на любом корпоративном мероприятии.

Так, например, наряд должен быть удобным, говорит стилист Влад Лисовец. Конечно, если у девушки идеальные ноги, она может надеть и откровенно короткое платье, но тогда придется отбиваться от нежелательных кавалеров и вообще отслеживать собственное поведение. 

"Не должно быть чего-то супероблегающего, по той причине, что это праздник, на нём нужно веселиться", – советует стилист.

Также Лисовец рекомендует отказаться от жестких причесок, которые нередко старят женщин и прибавляют им лет. Простая элегантная укладка будет куда более уместной. В любом случае, уверен эксперт, решать, что надеть на корпоратив, будет каждая женщина сама. Она может надеть мини, блестящее в пайетках или стразах платье, что-то предельно яркое. Это выбор каждой.

"Это индивидуальность, мы с помощью одежды транслируем себя", – заключил эксперт.

Ранее мы писали о том, какой маникюр к новогодним празднествам понравится символу года.

Источник: Радио "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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