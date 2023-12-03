Если обычный оливье приелся: есть способ сделать вкуснее

Если обычный оливье приелся: есть способ сделать вкуснее
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новую жизнь в салат вдохнут несколько нетипичных ингредиентов

"Оливье" – это то, что у любого россиянина неразрывно связано с ощущением Нового года и праздника как такового. Пожалуй, даже больше, чем красная икра или бутерброды со шпротами. Отложить порцию себе в тарелку и включить "Иронию Судьбы" – что может быть милее? 

Но в повседневной жизни мы редко готовим этот салат – вкус приедается. Однако есть возможность его разнообразить.

1. Добавить кислые яблоки. Это придаст салату свежести и сделает его менее тяжёлым. Яблочная кислинка хорошо сочетается с другими ингредиентами.

2. Заменить колбасу на курицу. Отварное куриное мясо отлично дополнит вкусовую гамму и сбалансирует салат.

3. Использовать свежие огурцы без кожуры – это обеспечит нужную хрусткость и придаст пикантности, не разводя излишней водой.

Эти простые добавки могут по-новому раскрыть привычный рецепт любимого "Оливье". Попробуйте, не пожалеете! С наступающим Новым годом!

Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов на оливье.

Источник: Хибины
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