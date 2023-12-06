Россияне стали чаще приобретать икру с шампанским перед Новым годом

Спрос подскочил наравне с ценами

За ноябрь число покупок красной икры выросло в России на 19% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Мандарины стали приобретать чаще на 16 процентов, шампанское – на 13%.

Возросший спрос на красную икру вызван снижением стоимости этого продукта. В ноябре текущего года средняя стоимость опустилась до 2390 руб. за банку (цена упала на 3 процента. А вот мандарины выросли в цене на 31 процент, до 210 рублей за кило. Шампанское выросло на 4% – до 413 рублей, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперты отмечают, что новогодняя корзина растет в цене еще с ноября. Однако продажи превышают уровень 2022 года.

Источник: Gazeta.ru ✓ Надежный источник

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