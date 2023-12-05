Этот салат запрещено готовить на Новый год: оторваться невозможно

Этот салат запрещено готовить на Новый год: оторваться невозможно
Фото: кадр YouTube.com
Рецепт удивит простотой, а вкус - нежностью

Хозяйки уже начинают продумывать меню на стол в Новый 2024 год. Многим хочется сделать приятное своим близким, удивив интересными блюдами и угощениями.

Существует один рецепт салата, который готовить на Новый год запрещено, поскольку оторваться от него будет невозможно. Но если вы достаточно смелый человек, делимся пошаговой инструкцией к его приготовлению.

Ингредиенты

  • Картофель – 3-4 штуки.
  • Яйца – 3 штуки.
  • Грудка куриная копченая – 200 граммов.
  • Сыр – 100 граммов.
  • Огурец – 1 штука.
  • Майонез по вкусу.
  • Масло растительное.

Пошаговый рецепт приготовления салата к Новому году 2024

1. Режем картофель ломтиками и отвариваем в течение 7 минут.

2. Их нужно просушить, а после отправить в кипящее масло. Ждем появления хрустящей корочки и достаем.

3. Режем куриную грудку.

4. Берем форму, дно смазываем майонезом. Выкладываем грудку. Сверху снова майонез. 

5. Затем идет слой тертого сыра, снова все смазываем. 

6. Нарезаем огурец и выкладываем поверх салата, опять идет слой майонеза.

7. Завершаем все тертыми яйцами и майонезом. Украшаем картофельными дольками.

Приятного аппетита!

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