Названы идеальные даты для приобретения подарков к Новому году

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Декабрь является порой, когда все массово готовятся к празднованию Нового года. Люди закупаются елками, новогодними игрушками, продуктами, и, конечно же, подарками. В этом месяце будет две самые благоприятные даты для приобретения презентов, и тогда точно получится порадовать близких в главный праздник в стране.
А недавно мы подсказывали, как толково и грамотно подбирать подарки близким на Новый год.
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