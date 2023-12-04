Точно не ошибетесь: как грамотно подобрать подарки для семьи на Новый год

Точно не ошибетесь: как грамотно подобрать подарки для семьи на Новый год
Фото: unsplash.com
"Что подарить" - вопрос сложный перед любым праздником, а перед Новым годом вдвойне

До Нового года остается все меньше времени. А хлопот – все больше. Праздничное меню, торжественный наряд и прическа, компания, с которой встречать, программа новогодней ночи... И, конечно, подарки. Что подарить, вопрос актуальный всегда.

Хорошо, если в семье принята новомодная практика виш-листов. Тогда точно угадаешь, кому что дарить, причем есть такие ресурсы для составления, что одаренный не узнает, от кого подарок (если хочется сюрприза). Но если такого у вас не водится, то с подарком может выйти реальная засада. Итак, что же можно подарить любимым и родным? Прежде всего надо подумать: что любит человек, чем увлекается, о чем давно мечтает. Может, отец или сестра мечтают о новой кофемашине или блендере? А мама не откажется от робота-пылесоса или мойщика окон? К тому же техника останется в доме и пригодится всей семье.

Если близкие – фанаты семейных ужинов и гостей, то их порадуют столовый текстиль или посуда, красивые и стильные украшения для стола. Никогда не будет лишним новый комплект полотенец или постельного белья. Это уютно и мило, к тому же свеженькие простыни или полотенца лишними не будут никогда.

А может, родители – увлеченные садоводы? Тогда держим путь в магазин для любителей огородничества: лопатки, лейки, семена, да что угодно, если это порадует увлеченного домашнего огородника.

Зимой, когда во многих квартирах топят как в тропиках, отличным подарком станет увлажнитель воздуха. Он полезен и просто для красоты, и здоровью поможет, особенно если в доме астматики или обладатели иных проблем с дыханием. Кстати, в эту же копилку соляные лампы, тоже очень полезная штука.

Может, ваши члены семьи обожают караоке? Тогда в подарок отлично подойдёт хорошая система для этого увлечения. А родителям, например, могут понравиться парные кружки, халаты или иные предметы в одном стиле.

А если одаряемый – фанат кофе или чая, его порадует набор любимых напитков или красивая чашка (а то и набор для чайной церемонии). А любителям кулинарии угодит подарочный набор специй или баночек для продуктов.

В общем, если вы хоть немного знаете тех, кого будете оделять подарками на Новый год, угадать можно всегда. На крайний случай есть такая удобная штука, как сертификат в любимый магазин – например, рукоделия или косметики, когда человек сам придет и выберет то, что ему хочется.

Ранее мы писали, что рекомендуется надеть на Новый год, чтобы порадовать символ года.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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