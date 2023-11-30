Три идеальных подарка на Новый год 2024: Зеленый Дракон одобрит

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Грядущий 2024 год пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона – символа мудрости, счастья и изобилия. Знак является по своей природе очень спокойным и уравновешенным, он уважает почитание к своей персоне и ценит людей за хорошие поступки. Среди них и забота о близких.
В декабре многие начинают закупать подарки к Новому году. "Утро.ру" составило топ идеальных подарков, которые одобрит Зеленый Дракон. Всего их три.
Символ Нового 2024 года будет от такого подарка в восторге. Более того, презент порадует и женщин, поскольку деревянная посуда является довольно удобной и красивой. Дополнительно она считается символом охраны домашнего очага, поэтому если желаете близким гармонии в семье, то лучше приобрести именно это.
В китайских традициях такие подарки в Новый год дарят довольно часто, поскольку считается, что так человек желает удачи, прибыли и успехов в предстоящих 12 месяцах. Идеальными вариантами окажутся папоротник, орхидея или фикус.
Этот презент тоже задобрит Зеленого Дракона, который любит роскошь. Выбор лучше делать в пользу золотой или деревянной бижутерии, поскольку ювелирная продукция может вывести символ Нового 2024 года из себя.
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