Самые бесполезные подарки на Новый год: не дарите такое никогда

Самые бесполезные подарки на Новый год: не дарите такое никогда
Vikki Grant/www.globallookpress.com
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Зеленый дракон не одобряет такой сомнительный способ "порадовать" близких

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не спровоцировать слезливую драму в новогодний вечер, проявите себя с лучшей стороны и подарите близкому идеальный подарок. Да, для этого нужно постараться, но все-таки речь идет не о звезде, которую непременно нужно достать на небе. Просто уделите этому время и подумайте, как совместить практичное, изящное, красивое в одном предмете – пораскиньте на досуге, в чем нуждается ваша половинка.

Мы же расскажем, чего дарить точно не стоит. Речь идет о тех самых стереотипных, худших подарках, превратившихся в мемы наподобие трусов на 23 февраля.

Кружка с надписью. "Ах, как он хорошо меня знает", подумает ваша половинка. Нет, хуже ничего придумать нельзя. "Лучший муд на свете", "Будь счастлив". Прекрасный предмет, который можно отвезти на дачу вместе с остальной рухлядью и скарбом. Особый "шик" – это сомнительная цитатка на кружке в духе "Не разговариваю, пока пью кофе".

Сладости, о которых никто никогда не слышал. Такие подарки дарят людям больше символически, когда речь заходит о знакомых. Ничего плохого нет, но ведь и конфеты должны быть толковыми. Правда, если речь идет об известных брендах. А вот если вы подарите сомнительные сладости с непонятной маркой, собеседник поймет, как вам глубоко на него наплевать. Проявите себя с лучшей стороны.

Книги по саморазвитию, личностному росту, лидерству в три шага и прочей ахинеей. Что должен подумать человек, которому предназначен этот подарок? Конечно, о своих проблемах – которые, вероятно, настолько явные, что кто-то особо умный вроде вас всучил ему книжку, чтобы это исправить. 

Носки носят все люди планеты. Но покупают их себе все сами – исходя из размера, фасона и цвета. 

"Креативчик". Не стоит. Никому не нужен ваш креатив. Нарисуйте еще открытку на листе А4 и торжественно вручите человеку – и посмотрите на его реакцию. Главная беда тут кроется не в отсутствии чуткости (хотя она здесь явно страдает), а в том, что вы просто подарите то, о чем никто не вспомнит. 

Источник: TechInsider ✓ Надежный источник
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