Ни в коем случае не дарите это: список худших подарков на Новый год

Люди рассказали, что больше всего не хотят найти под елкой в праздник

Так бывает, что стараешься, долго выбираешь, чем порадовать близкого человека на Новый год, но в итоге презент оказывается ему не нужен. Людей спросили, что они меньше всего хотят получить под елкой, и они рассказали, что ни в коем случае нельзя им дарить. Приводим список худших новогодних подарков.

Предметы одежды, по мнению россиян, самые неудачные варианты для подарка на Новый год, особенно украшенные новогодним принтом. Некоторые не хотели бы получить в подарок цветы, косметику или постельное белье.

Часть сограждан не мечтает о новогоднем презенте в виде гигиенических средств или сувениров. Антирейтинг включает также статуэтки, магниты, игрушки, сладости и принадлежности для кухни. Памятуя о прошлых праздниках, вспоминают также канцелярию, пазлы и бижутерию.

Впрочем, материальные подарки волнуют далеко не всех. Многие люди не готовы получить плохие новости накануне праздника – лучше гель для душа или любая другая ерунда. Есть еще те, для кого самый худший подарок в новогоднюю ночь – плохое настроение или когда вообще никто не поздравил и не подарил даже дежурной мелочи. Правда, каждый третий житель нашей страны признался, что не получал скверных подарков на Новый год никогда в жизни.

Что касается гендерных предпочтений, то одежда – худший презент для мужчины, а вот прекрасная половина человечества не поблагодарит за очередную сковородку или кастрюлю под елочкой.

Ранее мы подсказывали, что сделать удачный подарок не так сложно, если знать предпочтения близких людей и их вкусы.

