Срочно выбросите: такую красную икру никогда нельзя есть

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Сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Макарова рассказала, как распознать некачественную икру. Эксперт указала россиянам, что речь идет о продукте, который никогда не подвергают термическим обработкам. Хранение такого деликатеса под Новый год – чрезвычайно ответственная задача.
Проверьте срок годности с условиями хранения – они в обязательном порядке указываются производителем. Принятая температура хранения икры ниже холодильной – от двух до шести градусов ниже нуля. Естественно, дома такой температурный режим обеспечить непросто. А потому длительное хранение исключается.
Остается один вариант: приобретать икру прямо перед употреблением. В противном случае вы испортите продукт – да и здоровье.
Как РАСПОЗНАТЬ ИСПОРЧЕННУЮ ИКРУ
Основные признаки – тухлый, неприятный рыбный запах. Слизь на внешней стороне и ощущение явной, сильной горечи на языке (в кое-каких сортах трудноуловимая горчинка допустима даже в нормативах)
Качество икры определяется тем, насколько добросовестно и ответственно производитель подходит к санитарным нормам на производстве и при перевозке. Лучший вариант – икра от массовых брендов. Всегда обращайте внимание на дату изготовления со сроком годности. Проверьте, как в магазине хранят продукты. И, конечно, важно отсутствие дефектов на упаковке.
А ранее мы рассказывали, как можно найти в супермаркете колбасу "советского" качества.
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