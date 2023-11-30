Как найти в магазине докторскую колбасу "советского" качества: способ найден

Прежде этот продукт считался диетическим

Докторская колбаса – незаменимый атрибут любого завтрака и праздничного стола. В ранние советские годы продукт и вовсе приравнивали к диетическому, поскольку в нем не было крахмала и муки. У современного человека само слово "колбаса" априори ассоциируется с чем-то дешевым и вредным. Однако есть исключения!

Эксперт телеканала "Москва 24" Юлия Леликова рассказала, как выбрать докторскую колбасу, максимально приближенную по качеству к советскому эталону.

Важный критерий – натуральная оболочка, плотно облегающая фарш. Срок годности такой колбасы 5-15 суток. Идеальный срез должен быть серо-розовым, без ярких красителей, равномерным, без вкраплений. Аромат ненавязчивый – специи на первом плане зачастую маскируют некачественное сырьё.

Чтобы проверить процент воды в фарше, нужно отрезать кусок колбасы и сжать – лишняя влага сразу выделится, выдавая разбавленный фарш.

Так, обращая внимание на несколько простых критериев, можно выбрать относительно качественную докторскую колбасу, максимально приближенную к советскому эталону вкуса и состава.

Ранее сообщалось, что любимую у россиян колбасу запретили к употреблению.