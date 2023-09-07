"Микояновская колбаса": неудачный образ Лолиты вызвал скандал

Певица обиделась из-за замечания историка моды

Сегодня историк моды Александр Васильев, который 14 лет вел шоу "Модный приговор", и певица Лолита Милявская находятся в хороших отношениях, артистка обходительна в общении с 64-летним искусствоведом. Но еще недавно артистка была обижена на художника из-за его замечания.

Однажды Васильев имел неосторожность нелестно высказаться о нарядах тогда еще полноватой Лолиты. По словам историка моды, певица, которая предпочитала обтягивающие наряды, выглядела как "микояновская колбаса". Но этот совет, как ни странно, артистка все-таки приняла и после похудения переосмыслила свой стиль.

Милявская сбросила порядка 20 килограммов после развода с пятым мужем. Как говорила сама исполнительница хита "На Титанике", так сказался на ней стресс. Но добиться результатов в похудении певице помогли и специалисты. Например, исполнительница обращалась к врачу-эндокринологу.

Ранее Лолита Милявская рассказала о дешевом средстве, которое помогает сохранить молодость и красоту. Это вещество уменьшает вред свободных радикалов, которые вызывают реакции окисления, а также замедляет старение и способствует бережному восстановлению организма. Подробнее об этом писало "Утро.ру".