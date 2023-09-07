"Микояновская колбаса": неудачный образ Лолиты вызвал скандал

"Микояновская колбаса": неудачный образ Лолиты вызвал скандал
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица обиделась из-за замечания историка моды

Сегодня историк моды Александр Васильев, который 14 лет вел шоу "Модный приговор", и певица Лолита Милявская находятся в хороших отношениях, артистка обходительна в общении с 64-летним искусствоведом. Но еще недавно артистка была обижена на художника из-за его замечания.

Однажды Васильев имел неосторожность нелестно высказаться о нарядах тогда еще полноватой Лолиты. По словам историка моды, певица, которая предпочитала обтягивающие наряды, выглядела как "микояновская колбаса". Но этот совет, как ни странно, артистка все-таки приняла и после похудения переосмыслила свой стиль.

Милявская сбросила порядка 20 килограммов после развода с пятым мужем. Как говорила сама исполнительница хита "На Титанике", так сказался на ней стресс. Но добиться результатов в похудении певице помогли и специалисты. Например, исполнительница обращалась к врачу-эндокринологу. 

Ранее Лолита Милявская рассказала о дешевом средстве, которое помогает сохранить молодость и красоту. Это вещество уменьшает вред свободных радикалов, которые вызывают реакции окисления, а также замедляет старение и способствует бережному восстановлению организма. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: YouTube / @RTVItainment ✓ Надежный источник
По теме

Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

НАТО в панике после удара России возле границы с альянсом

Расследование инцидента продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей