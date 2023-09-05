Особенная единственная дочь Лолиты обратилась к россиянам на видео

Особенная единственная дочь Лолиты обратилась к россиянам на видео
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Девушке уже 24 года

Лолита Милявская пять раз была официально замужем. Один из самых громких ее браков был с продюсером Александром Цекало. Пара была яркой и обсуждаемой. На момент союза с шоуменом у певицы родилась дочь Ева. Цекало воспитывал ее как родную, хотя не говорил, что это его биологическая дочь.

Спустя время поклонники узнали, что единственная дочь Лолиты является особенным ребенком. У нее синдром Аспергера. Это редкая форма аутизма, с которой она родилась, но это совершенно не мешает ей вести активный образ жизни. И хотя при таком диагнозе у людей нарушена социальная коммуникация, очевидно, что девушка не стесняется идти на контакт с людьми. 

Сейчас Еве уже 24 года. Практически всю свою жизнь она прожила с матерью Лолиты в Болгарии, где у певицы есть собственная недвижимость. Певица часто приезжает навещать мать и дочь. 

На днях артистка показала в своем аккаунте свежее видео с дочерью, на кадрах которого Ева обращается к россиянам, приветствует их и говорит, что у них все хорошо. Поклонники звездной семьи оставили множество положительных комментариев, сообщает Пятый канал

Напомним, дочь Лолиты активно развивается и практически ничем не отличается от сверстников. В 2018-м она поступила на филологический факультет. Также она успешно изучает иностранные языки.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что певец Данко рассказал о кознях Лолиты после расставания. 

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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