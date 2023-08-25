Перед концертом: шатающуюся Лолиту сняли на видео

Отправившаяся в Сочи певица отдыхает и веселится

Лолита Милявская – одна из самых востребованных артисток в России. Исполнительница хита "На Титанике" активно гастролирует и радует своими концертами преданных поклонников. А еще певицу приглашают на частные мероприятия. Недавно певица выступила в казино Сочи.

Но перед концертом Лолита позволила себе расслабиться и повеселиться. Артистка опубликовала в популярной социальной сети видео, на котором она идет и танцует, пошатываясь из стороны в сторону, держа в руках пакет с зарядным устройством, контейнером с винегретом и сменной обувью. Певица таким образом показала, как хорошо она проводит время в Сочи.

Милявская рассказала поклонникам, что до пяти утра играла в казино и выиграла, из-за чего не смогла проснуться пораньше для посещения бассейна. Поклонники искренне рады за весело проводящую досуг Лолиту. "Главное, счастливая и настоящая. Молодец!", "Вы отлично выглядите, так держать!", "Ушла в отрыв, ну и правильно!", – пишут фанаты звезды.

Ранее Лолита Милявская назвала дешевое средство для молодости и красоты. Это вещество, которое замедляет процесс старения и помогает восстанавливать организм. О каком средстве поведала артиста, писало "Утро.ру".