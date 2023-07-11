Как распознать в магазине самую низкокачественную колбасу

Самая полезная привычка - читать состав

Биохимик, нутрициолог Дарья Храброва назвала основные признаки некачественной колбасы, о которых следует знать каждому потребителю.

Прежде всего, в составе должна указываться конкретика с происхождением мяса: говядина, телятина, куриное мясо. Размытые формулировки наподобие "птичьего мяса" являются тревожным сигналом: по всей видимости, производитель решил сделать колбасу из отходов, образовавшихся на производстве – размолол их и уварил.

Эксперт подчеркивает, что состав продукта с формулировкой ингредиентов имеет ключевое значение. Необходимо обращать внимание на перечисление всех элементов в составе продуктов, который указывается на упаковке. Все компоненты, подчеркивает Храброва, отмечают в соответствии с убыванием доли в самом продукте. Иными словами, если "куриное филе" указывается в составе колбасы первым, то именно ему и принадлежит преобладающая доля в содержании.

Если в составе указаны такие пирофосфаты, как Е-450, не сомневайтесь: продукт явно низкого качества. Речь идет о влагоудерживающем агенте при производстве мясной продукции.

"Регулярное употребление пирофосфатов на фоне несбалансированного питания провоцирует нарушение кальциево-фосфорного баланса в клетках, – заявила эксперт, указав, что это негативно отразится на состоянии зубов.