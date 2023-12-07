На каждый Новый год готовим салат "Курочка под кайфом": гости в восторге

Рецепт блюда довольно простой

Провести новогоднее застолье в 2024 году хочется идеально: чтобы близкие были сыты и довольны, а главное – счастливы, чтобы все радостно отмечали праздник за новогодним столом. И главным атрибутом для такого досуга всегда выступают угощения.

Делимся рецептом простого салата, который многие готовят каждый Новый год. Гости останутся в восторге и будут выпрашивать его рецепт.

Ингредиенты

Твердый сыр – 250 граммов.

Помидоры – 4 штуки.

Отваренные яйца – 5-6 штук.

Копченая курица – 450-500 граммов.

Хлеб – 6 ломтиков.

Чеснок, соль, перец, майонез и мак.

Пошаговый рецепт приготовления салата "курочка под кайфом"

1. Делаем чесночное масло. Зубчик чеснока нужно натереть, смешать с солью и перцем. По жаланию добавляем паприку. Вливаем ложку растительного масла и оставляем.

2. Сыр нужно нарезать мелкими кубиками. Аналогично режем кусочки белого хлеба.

3. Обжариваем мак на сухой сковородке. Убираем в сторону.

4. Выкладываем чесночное масло на сковороду, туда высыпаем хлеб и делаем сухари.

5. Режем кубиками помидоры, яйца и курицу.

6. Далее формуем салат. Сперва идет слой курицы, затем яйца, помидоры, сыр. Между всегда промазываем майонезом, можно добавить соль и перец. Сверху выкладываем сухари и присыпаем маком.

Приятного аппетита!