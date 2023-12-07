Покупать эту красную икру к Новому году запрещено

Покупать эту красную икру к Новому году запрещено
Фото: freepik.com
Эксперты объяснили причину

Предновогодняя пора – главный период спроса на красную икру. Продукт всегда востребован на праздничном столе, поэтому в декабре россияне скупают его как горячие пирожки. Приобрести товар хочется с выгодой для себя, и на уловку низких цен часто попадаются доверчивые граждане. Однако специалисты предупреждают, что покупать такую красную икру к Новому году запрещено, поскольку ее качество вызвает сомнения. 

Низкая стоимость может быть тревожным сигналом, поскольку говорит о сомнительном сырье или фальсификате. Если продукция качественная, то за нее придется отдать солидную сумму – это базовое правило при выборе икры.

Также следует обращать внимание на упаковку, в которой хранится продукт. Он должен быть упакован герметично и в темную оболочку, чтобы не проникал солнечный свет.

Следует внимательно прочитать состав. В списке должны быть только икра и соль. Иногда допускается содержание некоторых консервантов. 

Обязательно нужно проверить дату изготовления перед покупкой – все должно читаться спокойно и четко, как и сведения о месте производства, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие продукты обязательно подорожают к Новому году.

Источник: Правда.ру
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