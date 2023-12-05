Какие блюда выбирают россияне для новогоднего стола: результаты ошеломили

Какие блюда выбирают россияне для новогоднего стола: результаты ошеломили
Фото: unsplash.com
Что будут готовить российские хозяюшки из праздничного меню

Большая часть соотечественников не отступят от традиций. На их праздничном застолье главными салатами будут привычные "Оливье", "Крабовый салат" и "Сельдь под шубой".

Служба доставки еды "Кухня на районе" расспросила россиян, каким блюдам они отдадут предпочтение в последний вечер года. Как ни странно, почитателей холодца набралось всего пять процентов, зато вдвое больше запланировали салат "курица с ананасами". Лидерство запеченной курицы оспорить не удалось пока никому: почти половина россиян поставит ее на почетное место основного блюда. Оставшуюся половину захватили в плен мясо по-французски или утка с яблоками.

Примерно треть сограждан не изменят бутербродам с икрой, а шпроты в этом году, похоже, уступают пальму первенства среди гурманов. Что же касается десертов, то самые закаленные, не сломавшиеся на салатах и горячем россияне предпочтут к чаю имбирное печенье, торт или сладкие пирожки.

А вот с напитками результаты оказались неожиданными. Традиционное шампанское под бой курантов окажется в бокалах всего 12 процентов респондентов, а вдвое больше празднующих планируют пить глинтвейн. Безалкогольные напитки распределяются следующим образом: кола, какао и компот по 20, 11 и 5 процентов соответственно.

Ранее мы писали, какие продукты для новогоднего стола лучше запасти заранее.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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