Не угощайте кошек этими продуктами ни при каких условиях: что опасно для пушистых любимцев

Привычные для человека вкусности питомцам могут причинить серьезный вред

Залог здоровья и долгих лет питомца – правильное питание. Сбалансированный рацион хорошо влияет на состояние шерсти, общее самочувствие кошки и ее организме.

Но шустрые пушистики часто не согласны питаться скучным сухим кормом или паштетами, поэтому клянчат вкусненькое со стола своего двуногого. Жалобный взор удается им идеально, и многие хозяева сдаются и угощают Барсиков или Мурзиков. А некоторые мурлыки и вовсе не заморачиваются разрешением и шустро воруют со стола понравившиеся продукты. Однако это может привести к печальным последствиям.

Кошка – хищник, и в рационе должно присутствовать мясо, это понятно. Но не стоит угощать мурлыку шашлыком, сосисками или колбасой – это чревато. Кота опасны специи, лук, чеснок и маринад, в которых готовится шашлык. Сосиски, колбасы и сыры опасны усилителями вкусов, плохо влияющих на ЖКТ животных.

Не стоит предлагать кошка ммолоко и йогурты, это может привести к диарее, поскольку многие кошки не переносят лактозу. И тем более не давайте им сливочное масло и другие жирные продукты.

Из запрещенных продуктов, плохо влияющих на почки и желудок, ветеринары не советуют виноград, изюм, авокадо. Аурамин, содержащийся в шоколаде, для котов вообще яд.

Недозволенные продукты опасны для котов вероятностью серьезных проблем с ЖКТ. Сложности в том, что выявить проблемы со здоровьем у кошек сложнее, чем у человека. А порой можно просто потерять время и не успеть спасти питомца. Как бы то ни было, при любых проблемах надо идти к ветеринару, а не заниматься самолечением, указывает "Пятый канал".

Правильной едой для кота будет простая, однообразная и "невкусная" с точки зрения человека. Лучше всего кошкам давать что-то одно: или натуральную еду (мясо), или сухой и влажный корм. В любом случае – никаких консервантов и специй. А что касается лакомств, их лучше приобретать в зоомагазине.

А внимательные котовладельцы могут многое понять по сигналам этого органа любимцев.



