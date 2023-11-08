"Усыновившая" гусят кошка умилила публику – видео

"Усыновившая" гусят кошка умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатая готова заботиться о пушистых малышах

За тем, как ведут себя братья наши меньшие, можно наблюдать бесконечно. Животные часто демонстрируют чисто человеческие чувства и проявляют себя с доброй стороны. Большой интерес у интернет-публики вызвала очаровательная кошечка, которая с особой нежностью относится к гусятам.

Надо полагать, что кошка взяла за принцип не разделять детенышей по видам и породам, любой пушистый малыш вызывает у нее материнские чувства. Отношения котейки с маленькими гусятам умилили публику. Судя по поведению хвостатой, она вполне готова усыновить птенчиков.

Малыши чувствуют доброе расположение кошки и с радостью нежатся в ее объятиях. Гусята улеглись у теплого животика котейки и радостно принимают ее ласку. В свою очередь, хвостатая не прекращает наглаживать и нализывать своих приемных деток.



Любопытно, что за этими нежностями с большим интересом наблюдают настоящие родители птенчиков – семейство из двух взрослых гусей явно доверяет кошке и тоже умиляется при виде ее искренней заботы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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