Внимательные котовладельцы могут понять питомца по этому сигналу

Что значит на языке кошек определенное положение хвоста: мнение ветеринаров

Кошки не умеют говорить на языке людей, но они научились давать нам понять, чего хотят, боятся или не любят. Если внимательно следить за языком тела питомца, можно считать его настроение. В частности, очень "говорящая" часть тела кошек – хвост.

Заботливые котовладельцы тщательно изучают язык кошек, чтобы вовремя реагировать на сигналы и понимать, здорова ли их кошка, нужна ли ей помощь или животное просто ластится и хочет играть. Очень многое кошки могут показать хвостом. Например, хвост трубой значит, что кошка довольна, готова взаимодействовать и находится в добром расположении духа. Опущенный кончик хвоста означает просто хорошее настроение животного.

Иногда кошки задирают хвост, откликаясь на призыв поесть или просто приветствуя хозяина. Если животное на самовыгуле или живет в частном доме, хвост трубой может означать победу в схватке с другими котами или пойманную добычу, мышь или птицу. Также хвост трубой, которым кошка гладит ноги человека, говорит о бесконечном доверии к нему.

Поднятый хвост может изогнуться в форме вопросительного знака: обычно это означает, что кошка очень хочет игры или внимания от своего человека. А вот виляющая хвостом из стороны в сторону киса рассержена. О неласковом настрое говорит и вытянутый в прямую линию хвост.

Самое опасное – опущенный вниз хвост. Это сигнал агрессии (что, правда, касается не всех пород: например, "персы" держат его в таком положении просто так). О беспокойстве или страхе говорит спрятанный под телом или обернутый вокруг задних лапок хвост. Об этом же говорит и распушенный подобно "ершику" трубочиста хвост.

Если внимательно наблюдать за питомцем и изучать сигналы его тела, можно стать самым внимательным котовладельцем, чье животное будет довольно и счастливо всегда.

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