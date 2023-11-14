Бесконтактный "бой" кота с собакой позабавил публику – видео

Пушистые устроили целое представление

Выкрутасы домашних животных всегда от души веселят пользователей социальных сетей. Зверьки демонстрируют искренность и непосредственность, их поведение не может не вызвать улыбку. Новыми звездами интернет-пространства стали два близких друга – песик и котик.



Стоит отметить, что зверьки наглядно продемонстрировали – далеко не всегда собакам и котам сложно найти общий язык. Чаще они становятся близкими друзьями и готовы жить душа в душу. При этом веселые развлечения столь разных животных веселят окружающих.



В этот раз отличился песик. Ему явно хотелось повеселиться, а без котика это проделать не так легко. Ушастый решил привлечь внимание своего усатого друга и устроил сеанс бесконтактного боя.



Сначала собачка попыталась поближе подобраться к коту, но когтистая лапка вовремя его остановила. Затем пес начал странным образом крутиться, приближаясь к усатому товарищу, но не касаясь его. Такие необычные и забавные бои заставили народ хохотать.



