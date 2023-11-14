Бесконтактный "бой" кота с собакой позабавил публику – видео

Бесконтактный "бой" кота с собакой позабавил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистые устроили целое представление

Выкрутасы домашних животных всегда от души веселят пользователей социальных сетей. Зверьки демонстрируют искренность и непосредственность, их поведение не может не вызвать улыбку. Новыми звездами интернет-пространства стали два близких друга – песик и котик.

Стоит отметить, что зверьки наглядно продемонстрировали – далеко не всегда собакам и котам сложно найти общий язык. Чаще они становятся близкими друзьями и готовы жить душа в душу. При этом веселые развлечения столь разных животных веселят окружающих.

В этот раз отличился песик. Ему явно хотелось повеселиться, а без котика это проделать не так легко. Ушастый решил привлечь внимание своего усатого друга и устроил сеанс бесконтактного боя.

Сначала собачка попыталась поближе подобраться к коту, но когтистая лапка вовремя его остановила. Затем пес начал странным образом крутиться,  приближаясь к усатому товарищу, но не касаясь его. Такие необычные и забавные бои заставили народ хохотать.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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