Кинувшийся спасать собаку кот растрогал пользователей Сети – видео

Малыш оказался бесстрашным защитником

Принято считать, что коты и собаки плохо ладят между собой и часто устраивают жесткие разборки. Однако владельцы мохнатых товарищей не дадут соврать – на самом деле, часто кошки и собаки становятся близкими друзьями и даже готовы защищать друг друга.



Большое любопытство у пользователей социальных сетей вызвал видеоролик, на который попала необычная ситуация из жизни мохнатых. В большом помещении, где люди занимались работой, находилось несколько животных, которые развлекались и играли друг с другом. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.



Собаке покрупнее не понравилось то, как ведет себя ее небольшая подружка. В итоге на маленькую собачку была осуществлена вероломная атака. Пес схватил малышку и начал ее сильно трепать. Пришлось вмешаться людям, которые отогнали агрессора от малышки.



Впрочем, и без человеческого участия маленькой собачке ничего не грозило. Ведь у нее есть серьезный защитник. Когда кот понял, что крупная собака напала на малышку, он ринулся восстанавливать справедливость.



Кошак набросился на большого пса, чем привел его в ужас. Тут уж людям пришлось спасать собаку от разозлившейся котяры. Видеоролик умилил народ, люди оставили под ним много комментариев.

