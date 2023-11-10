Пойманный на преступлении кот хитроумно выкрутился – видео

Хвостатый проявил смекалку

Люди все больше внимания уделяют необычному поведению братьев наших меньших. Такой контент получил большую популярность. Действительно, порой намного приятнее провести время, наблюдая за забавными зарисовками из жизни животных, чем читать хмурую новостную повестку. Интернет-пользователей весьма порадовал и позабавил котик, который в последний момент успел скрыть задуманное преступление.



Много лайков и просмотров в интернет-пространстве получил ролик с двумя забавными котиками. Пушистые явно отлично ладят между собой. Звери сидят рядом практически в обнимку. Однако, внезапно выяснилось, что один из них вынашивает грязные помыслы. По какой-то причине котику захотелось сильно прикусить своего товарища.



Однако второй усатый не теряет бдительность. Надо полагать, он привык к склочному характеру своего друга. Провокатор решил укусить котика за бочок, когда тот смотрел в другую сторону. Однако несостоявшаяся жертва успела вовремя повернуть голову назад. Преступника могли бы схватить с поличным, однако он проявил чудеса хитроумности.





Котик решил сделать вид, что открыл свою пасть не для вероломного укуса, а чтобы от души зевнуть. Такая изобретательность маленького преступника насмешили пользователей социальных сетей, которые поставили ролику много лайков.

