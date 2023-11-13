Полюбивший мышку кот заставил публику хохотать – видео

Поведение усатого удивляет

Животный мир постоянно демонстрирует человеку, что не все так однозначно. Часто звери, которым согласно законам природы предписано быть врагами, меняют такие установки на противоположные. Многие были свидетелями теплых отношений между кошками и собаками. Оказывается, иногда усатые проявляют любовь даже к мышкам.



Необычный видеоролик очень удивил пользователей социальных сетей. На кадры попал котик, полюбивший мышку. Как известно, часто грызуны становятся жертвами игр кошачьих, однако не в этот раз. Вместо того, чтобы уничтожить грызуна, котик решил его накормить.



Усатый схватил мышь в зубы и притащил ее домой. Надо полагать, в первую секунду хозяева предположили, что их довольный кот несет в зубах добычу, однако быстро выяснилось, что мышка живая и прекрасно себя чувствует.





Котик притащил новую подружку к миске с кошачьей едой и накормил необычного товарища. Разумеется, интернет-пользователей очень удивил такой необычный контент. Они от души похохотали.

