Дерзкий кот-гопарь перепугал народ – видео

Зверьку палец в рот не клади

Животный мир всегда готов повеселить человека необычными ситуациями. В интернет-пространстве существует огромное количество видеороликов, на которых братья наши меньшие демонстрируют весьма оригинальное поведение. На статус новой звезды социальных сетей претендует котик с весьма непростым характером.



Большую популярность в интернет-пространстве получил рыжий агрессор, который явно готов отстаивать свои интересы в любой ситуации. Крупный котик однозначно не отличается покладистым характером и скорее является своего рода гопарем в

кошачьем мире.



По какой-то причине усатый решил забраться в приличных размеров бак, который был накрыт крышкой с небольшим отверстием по середине. Знающий о местоположении кота мужчина громко позвал его, рассчитывая, что кот освободит емкость.



Громкий зов зверь воспринял как вызов. Он стремительно просочился в круглое отверстие и тут же приготовился к бою. Котик занял агрессивную позицию, расставив лапы, и грозно уставился в лицо человека. Забавное поведение пушистого насмешило и даже немного напугало интернет-пользователей.