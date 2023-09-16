Почему кошки лижут хозяевам руки

Такая привычка появилась неслучайно

Жители нашей страны с особой теплотой относятся к четвероногим товарищам. Редко встретишь семью, в которой не проживал бы с комфортом и в окружении любви и ласки очаровательный усатый котик. Люди всегда стараются поближе узнать своего питомца и понять язык его жестов. Оказалось, что котики лижут руки своим хозяевам неспроста.



Любопытной информацией поделились зоопсихологи. Многие обращали внимание, что иногда котики внезапно проявляют особую нежность и приходят вылизывать дорогому хозяину руки или другие части тела. Эксперты пояснили, что проявление такой нежности объясняется несколькими факторами.



В первую очередь, таким образом котик может показать хозяину, что ему не хватает внимания дорогого человека. Бытует мнение, что коты живут сами по себе, однако домашним зверям очень нужно внимание хозяев.



Кроме того, подобное проявление чувств может объясняться тем, что домашняя кошка считает человека членом своей семьи. Вылизывая его руки, котик может помогать избавиться от загрязнения или посторонних запахов. Так хвостатые поступают со своими сородичами, особенно с котятами.

