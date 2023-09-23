Подлая кошка подставила несчастных псов – видео

Подлая кошка подставила несчастных псов – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатая не захотела брать на себя ответственность

Будние дни братьев наших меньших полны самых разнообразных ситуаций и зачастую бывают даже насыщеннее, чем у людей. Животные тоже попадают в весьма неприятные происшествия. Большой интерес у интернет-публики вызвала драма, разыгравшаяся между двумя крупными собаками и кошкой.

В семействе, которое стало новым героем интернет-пространства, явно очень любят домашних животных. В квартире, как минимум, живут две крупные собаки и кошка. Более того, животные даже имеют возможность отдыхать в отдельной комнате за просмотром телевизора. Беда произошла именно в такой, казалось бы, спокойный момент.

Собаки мирно лежали на диване и с интересом наблюдали за сменой картинок на мониторе. А вот кошке, видимо, было очень интересно, как работает телевизор и за счет чего выдает такие красочные изображения. Усатая решила лапкой потыкать в монитор. Разумеется, он рухнул.



Такое развитие событий обеспокоило кошку, и она решила быстро смыться с места преступления. Киска ловко спряталась в коробке, и весь гнев хозяин обрушился на ни в чем не повинных псов. Точнее, даже на одну собаку, так как второй ловко удалось выпрыгнуть в окно. Хозяин был весьма недоволен и строго отчитал несчастную собачку. Кошка наблюдала за этой драмой из надежного укрытия.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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