Сразу несколько звезд не позвали на "Новогодний Голубой огонек 2024"

Артистов не будет по самым разным причинам

Декабрь является месяцем плотной подготовки к новогодним мероприятиям. Активно заняты работой и многие российские звезды, которые традиционно снимаются в главных новогодних передачах страны. Удалось выяснить, кто в этом году примет участие в мероприятии и кого звать на него категорически отказались.

В списке приглашенных оказались артисты с выраженной патриотической позицией: Лепс, Бабкина, Басков, Долина, Петросян и Газманов. Были и те, кто предпочитает молчать о происходящем. Как например, Билан, Лазарев, Киркоров и Подольская, сообщает телеканал "360".

Выступит на мероприятии и Леонид Агутин, который в самом начале прошлого года называл себя патриотом и призывал начать диалог. Несомненно, новогодняя ночь не обойдется без SHAMAN, отмечает женский журнал "Клео.ру".

На "Новогодний Голубой огонек" отказались звать Кристину Орбакайте. Несмотря на недавний визит в Россию, принимать участие в съемках артистка не будет. Также зрителям не стоит ждать Валерия Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой – певец гастролирует по Европе и копит в России долги.

Не стали приглашать МакSим, которая в этом году вышла из рехаба. Выступления Игоря Николаева, попавшего недавно в больницу, тоже не будет. Не было заявлено и Стаса Михайлова, хотя он был частым гостем на подобных мероприятиях. Про участие Игоря Крутого тоже ничего не сказано.

Также неизвестно, выступит ли в этом году Ани Лорак после скандалов с якобы донатами другой стороне. Ждать представления от Дианы Арбениной и Александра Реввы публике тоже, видимо, не стоит. Не было в списке звезд шоу и Анжелики Варум. Валерий Леонтьев принимать участие в съемках не будет, несмотря на свое недавнее возвращение в Москву.