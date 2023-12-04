Улетевший из России Меладзе увяз в огромных долгах

Улетевший из России Меладзе увяз в огромных долгах
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец должен ФНС немалую сумму

Валерий Меладзе, который сворачивает все проекты и дела, связывавшие его с Россией, остался в должниках у налоговой. Оказывается, счет доходит до 1,7 миллиона рублей.

По некоторым данным, совсем не так давно у исполнителя была зафиксирована сумма долга в 275 тыс. С тех пор, вероятно, бизнес Валерия, зарегистрированный на территории Российской Федерации, шел весьма успешно. И потому сумма начала расти. Всего за несколько месяцев сумма выросла до 1,7 миллиона.

Впрочем, отмечает источник, едва ли это будет для исполнителя большой проблемой. Всего за одно выступление Меладзе требует у организаторов мероприятия 80 тыс. евро – по текущему курсу это практически 8 миллионов рублей. Слухов о его появлениях на частных вечеринках, кстати, было немало.

А на "Песне года", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", угодила в скандал перед россиянами Кристина Орбакайте. В Сети потребовали запретить дочери Примадонны выступать на сцене – из-за молчания и нежелания высказываться на политические темы и переезда в Соединенные Штаты.

Источник: BAZA ✓ Надежный источник
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