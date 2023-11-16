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Валерий Меладзе перестал давать концерты в России после того, как высказался в поддержку Украины. Однако это не сильно сказалось на его карьере: если на российских площадках ему выступать не дают, то на заграничных ждут с распростертыми объятиями. Его очень любит русскоговорящая публика, которая готова отдать любые деньги, чтобы весело провести время в компании соотечественников и исполнить знаменитые хиты вместе с артистом.
Сейчас Меладзе активно разъезжает с гастролями по Европе. Например, у него запланировано несколько концертов в Германии, а после он отправится в Нидерланды, Испанию, Португалию и Прибалтику. При этом зарубежные выступления – не единственный источник заработка. В России у него остался бизнес, который продолжает приносить доходы.
Валерий Меладзе входит в состав учредителей ООО "Вантаж", которая занимается лесоматериалами, сантехникой и строительным оборудованием. За прошлый год она смогла заработать почти 16 млн рублей.
При этом стало известно, что поддержавший Украину Меладзе отказался платить налоги в России. За его фирмой накопился долг в 275 тысяч рублей перед ФНС.
До этого его брат Константин Меладзе начал распродавать свое российское имущество. Он уже сбыл дом на Рублевке, в котором жил с Верой Брежневой, а теперь пытается избавиться от виллы в Крыму. На нее даже пришлось серьезно сбросить цену, сообщает "Свободная пресса".
Ранее известный продюсер рассказал, почему Меладзе боится появляться в России.
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