"Увел подружку": Валерий Меладзе выступил на сцене с 22-летней фавориткой брата

Вместе с протеже композитора и продюсера они спели на концерте хит группы "Виа Гра"

22-летняя София Тарасова выложила на своей странице в социальной сети видео со знаменитым эстрадным исполнителем Валерием Меладзе. Сначала на экране возник безлюдный концертный зал с геометкой в столице Германии. Молодая певица предложила подписчикам угадать, что они с Валерием Меладзе будут петь.

Новое видео на странице Тарасовой привело подписчиков в восторг: девушка вышла к зрителям в полупрозрачном наряде, выгодно подчеркивающем стройное тело. Ее встретили восторженными криками, а партнер по сцене сделал комплимент. Потом артисты спели хит "Притяженья больше нет".

Софию Тарасову поклонники творчества братьев Меладзе считают разлучницей, считая, что именно эта юная красавица стала причиной расставания Веры Брежневой и Константина Меладзе. Этот вывод фанаты сделали после совместной композиции композитора и певицы. Правда, пока ничего не доказывает романтических отношений этих двоих.

Сам продюсер признался на одном из шоу, что Тарасова – единственная из всех когда-нибудь выступавших в группе "Виа Гра" девушек, которая годится ему во внучки – Софии исполнилось всего 22 года. При этом он отдает должное ее таланту.

"Это девушка, с которой работать – одно наслаждение", – признался Константин.

Напомним, некоторое время назад Валерию Меладзе пришлось срочно прекращать выступление в Дубае, потому что на концерте началась драка между зрителями.



